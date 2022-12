John David Washington, la star di Tenet racconta:'Ecco i consigli di mio padre Denzel'

La star di Amsterdam, John David Washington, è uno dei volti più richiesti di Hollywood, soprattutto dopo il successo in Tenet di Christopher Nolan. L'attore ha condiviso alcuni consigli di recitazione che il padre Denzel ha condiviso con lui in passato, quando Washington jr. ha deciso di seguire le orme dell'illustre genitore.

Attualmente impegnato nella produzione di Broadway, The Piano Lesson, al fianco di Samuel L. Jackson e Danielle Brooks, Washington ha partecipato all'ultima puntata del The Late with Stephen Colbert.

L'attore ha specificato che i suoi genitori, il premio Oscar e protagonista di Macbeth - John David Washington ha spiegato come è uscito dall'ombra di Denzel Washington - e Paulette Pearson, l'hanno sempre sostenuto nella decisione d'intraprendere il percorso teatrale.



"Sono genitori che danno tanto sostegno. Mio padre mi parla di comprensione dello spazio e di credere a quello che sto dicendo. Mia madre è allo stesso modo" ha dichiarato Washington.



Stephen Colbert ha chiesto delucidazioni all'attore sulla questione dello spazio in scena:"Basta essere forti e non aver paura di pronunciare le battute e non aver paura di muoverti, girarti e di comunicare con il proprio partner. Trovare i tuoi punti di forza sul palco, quelli più comodi e naturali per il personaggio, quando recita un monologo o un dialogo".



John David Washington ha recitato nell'ultimo film di David O. Russell: non perdetevi la nostra recensione di Amsterdam.