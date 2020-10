John David Washington, la star di Tenet in un film Netflix prodotto da Luca Guadagnino

A quanto scrive The Hollywood Reporter, Netflix ha acquistato i diritti mondiali di Born to Be Murdered, un thriller prodotto da Luca Guadagnino che avrà per protagonista John David Washington (Tenet, Blackkklansman). Il film, girato in Grecia, approderà sulla piattaforma streaming nel 2021.

Ambientato ad Atene, Born to be Murdered racconta la storia di una coppia in vacanza (interpretata da Washington e Alicia Vikander) che si ritrova al centro di una cospirazione dalle tragiche conseguenze.

Regista del film è Ferdinando Cito Filomarino, pronipote di Luchino Visconti e già regista di seconda unità per alcuni film di Guadagnino, come Chiamami col tuo nome, Suspiria e A bigger splash. Si tratta del suo primo film in lingua inglese, dopo il debutto alla regia con il biopic Antonia nel 2015. La sceneggiatura, invece, è di Kevin Rice.

Luca Guadagnino produce Born to be Murdered insieme a Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti. Produttore esecutivo è Rodrigo Teixeira. Fanno parte del cast, tra gli altri, anche Boyd Holbrook e Vicky Krieps.

Tra i prossimi progetti di John David Washington c'è anche Malcolm & Marie, in cui recita con Zendaya, film girato in segreto durante la pandemia e anch'esso acquistato da Netflix. L'attore sarà inoltre nel cast del nuovo film di David O. Russell insieme a Margot Robbie e Christian Bale.

Per altri approfondimenti sulla carriera di John David Washington, rimandiamo alla nostra recensione di Tenet, l'ultimo film di Christopher Nolan.