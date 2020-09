John David Washington, la star di Tenet apre al MCU: per i Fantastici 4 firmerebbe subito

John David Washington aveva parlato di una sua possibile futuro nei mondi di Marvel e DC quando aveva rivelato di non essere stato contattato da nessuna delle due compagnie, e ora ha confermato il suo forte interesse nei confronti dei cinecomic.

"Sono davvero tanti. Dipende chi me lo chiede, quale regista vorrebbe lavorare con me. Vedremo, io voglio rimanere aperto a tutto. Non voglio buttarmi a scatola chiusa" ha spiegato la star di Tenet durante un'intervista con Nerd Reactor. "Magari c'è qualche personaggio che non è ancora stato menzionato, o neanche sviluppato, che non è ancora stato introdotto in nessuno dei film. Mi piacerebbe vedere cosa potrebbero inventare, se mai mi verrà chiesto."

Quando l'intervistatore gli ha fatto notare che i Marvel Studios sono al lavoro su un film dei Fantastici 4, e che Kevin Feige per esempio potrebbe contattarlo per il ruolo di Reed Richards, Washington ha ammesso: "Risponderei 'Grazie per avermi chiamato e per questo incontro. Dove firmo?"

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Washington nel MCU in un ruolo così importante? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, l'attore sta già pensando ad un eventuale sequel di Tenet, i cui incassi hanno da poco superato quota 250 milioni di dollari.