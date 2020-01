Ci sono John David Washington e Robert Pattinson nella nuova foto di Tenet

Il nuovo anno porta con sé una carrellata di immagini dei film più attesi della prossima stagione cinematografica, tra cui inevitabilmente il nuovo, attesissimo film di Christopher Nolan con Robert Pattinson e John David Washington, Tenet.

Proprio i personaggi dei due attori sono quelli che vediamo in questa nuova foto ufficiale del film, che segue lo spettacolare trailer di Tenet uscito lo scorso dicembre. Nulla trapela ovviamente riguardo la trama o la situazione in cui si trovino i due, ma l'atmosfera è ovviamente quella del film di spionaggio che Nolan non ha mai fatto mistero di voler girare.

Tenet segnerà dunque l'ennesimo genere cinematografico sperimentato da Nolan, passato con scioltezza dalla dramma introspettivo di Memento alla fantascienza di Inception e Interstellar, passando per il cinecomic della trilogia di Batman e il film di guerra con Dunkirk. Comun denominatore sarà anche questa volta con ogni probabilità il concetto di tempo tanto caro al regista, almeno stando a quanto visto dal trailer.

L'immagine che vi mostriamo oggi non è comunque la prima saltata fuori in questo primo scorcio di 2020: già nella giornata di ieri, infatti, era stata diffusa una prima immagine di Tenet raffigurante sempre il personaggio di John David Washington in apparente carenza di ossigeno.