John David Washington ricorda un momento commovente con il padre Denzel sul set

John David Washington negli ultimi mesi è stato al centro dell'attenzione per quel che riguarda Hollywood e il mondo del cinema, essendo stato il protagonista di uno dei pochi film usciti in sala in tempo di pandemia, con Tenet di Christopher Nolan, e avendone girato uno durante con Malcolm & Marie. L'attore ha raccontato un aneddoto commovente.

Nel corso di una recente intervista concessa a Rolling Stone, John David Washington ci ha tenuto a raccontare un momento affettuoso vissuto anni fa con il padre, l'attore e regista due volte Premio Oscar Denzel Washington. L'episodio si è svolto sul set del film Glory - Uomini di gloria, con protagonista il padre e a quanto pare sarebbe uno dei primi ricordi che John David Washington ha di un set cinematografico.

"La prima volta che sono entrato in un set cinematografico è stato per il film Glory. Quel giorno c'era la scena della battaglia finale ed ero seduto con mia madre. Credo fossimo nel Video Village, e vedevo mio padre uscire dalle fiamme e dalle ceneri nella notte nella sua divisa blu e sembrava davvero molto eroico. A un certo punto mi guarda e dice: 'Vuoi venire a vedere?' Ero eccitatissimo, così mi sono voltato verso mia madre e le ho chiesto: 'Posso andare?' Mi ha detto di no, mi ha fermato, ecco perché non dimenticherò mai che mia madre ha cancellato i miei sogni [ride mentre lo dice]".

Quella visita sul set permise a un giovanissimo John David Washington di incontrare anche uno dei suoi idoli, Morgan Freeman. Nel futuro dell'attore ci sono il thriller Beckett, attualmente in post-produzione, e il nuovo film ancora senza titolo di David O. Russell, insieme a Christian Bale e Margot Robbie, attualmente in fase di riprese. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Malcolm & Marie.