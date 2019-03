John David Washington protagonista del prossimo film di Christopher Nolan

Variety ha riportato in esclusiva la notizia che nel prossimo "progetto evento" di Christopher Nolan ci sarà John David Washington e sarà il protagonista.

Sempre secondo le ultime notizie, Nolan avrebbe recentemente terminato la sceneggiatura del film in questione e la Warner Bros. avrebbe anche deciso la data d'uscita della pellicola, prevista per il 17 luglio 2020.

Dunkirk, ultimo progetto uscito al cinema di Nolan, ha guadagnato ben 526 milioni di dollari nel mondo e ha anche regalato a Nolan la nomination all'Oscar come miglior regista. Per adesso non ci sono dettagli di sorta sulla sceneggiatura e tantomeno sulla storia che questo film tratterà.

Per quanto riguarda invece l'attore protagonista, Washington, reduce dal successo strepitoso di BlacKkKlansman, sta scalando rapidamente le tappe dello stardom hollywoodiano.