John David Washington ha eseguito personalmente lo stunt più pericoloso di Beckett

In Beckett, nuovo thriller targato Netflix disponibile in streaming a partire da oggi, John David Wasghinton veste i panni di un turista americano che rimane coinvolto in una cospirazione politica. Per interpretare il ruolo, l'attore ha dovuto eseguire in prima persona un pericoloso stunt.

Stiamo parlando dell'inseguimento in cui vediamo il personaggio saltare da una scogliera rocciosa, e il regista Ferdinando Cito Filomarino ha confermato che è stato proprio Wasghinton ad effettuare l'acrobazia. "Naturalmente c'era tutta la sicurezza necessaria. Ma è anche solo la presenza fisica di essere lì" ha spiegato il filmmaker a SlashFilm. "E poi si tratta di trovare la giusta angolazione e la giusta sensazione, che è in quel caso ha a che vedere con la gravità. E ho solo cercato di trovare il modo migliore per esprimere quella sensazione. Perché quando le persone hanno paura dell'altezza, in realtà c'è questo strano magnete che li attira verso il bordo. Ed è ciò che volevo trasmettere."

Il regista ha poi raccontato i retroscena sulle riprese della sequenza: "Per quanto sia difficile arrivare in quel posto con l'attrezzatura, abbiamo girato con un piccolo braccio, una piccola gru. Non c'era uno studio per il film. Abbiamo girato tutto sul posto. Non un singolo green screen o altro. Ma questo è ciò che intendo quando era letteralmente appeso alla scogliera."

Qui potete trovare il trailer ufficiale di Beckett.

Per altre notizie, vi ricordiamo che John David Wasghinton è entrato a far parte del cast del nuovo sci-fi di Gareth Edwards.