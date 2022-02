John David Washington: 'Ecco come ho cercato di sfuggire all'ombra di mio padre'

Come ha affrontato l'essere figlio d'arte John David Washington? L'attore di Tenet racconta come in passato abbia provato disperatamente a distaccarsi dalla fama del padre Denzel Washington.

John David Washington si è fatto conoscere al cinema soprattutto grazie film come Tenet di Christopher Nolan, la pellicola Netflix Malcolm & Marie e BlacKkKlansman di Spike Lee, ma la sua carriera attoriale ebbe inizio già nel 2010 con Codice Genesi.

Tuttavia, il motivo per cui probabilmente viene più spesso riconosciuto da molti, come d'altronde tutti i figli d'arte del campo (pensiamo all'attrice di The Batman Zoë Kravitz), è il fatto di essere il figlio del Premio Oscar Denzel Washington. Una situazione che da molti potrebbe essere considerata una fortuna, ma che presenta anche i suoi svantaggi, come essere costantemente adombrati dal genitore più famoso.

"Sono imparentato con lui, e non posso farci niente. E per via della sua posizione all'interno dell'industria cinematografica, divenni un'introverso" ha raccontato l'attore in un'intervista "Da adolescente mi ribellai, ma incanalai tutto il mio risentimento nell'attività fisica, che nel mio caso era il football. È uno sport che richiede l'uso di un casco, quindi nessuno può vedere la tua faccia. Vedono il nome Washington, ma non sanno chi sei. Non gli importa".

Alla fine, Washington ha davvero seguito le orme del padre, anche se è stato in grado di crearsi una carriera tutta sua, e seguire la propria strada. E come spiegava in un'altra intervista, meno recente "Sono stato preoccupato [di vivere all'ombra di mio padre] per molto tempo. È probabilmente il motivo per cui mi sono beccato tutte quelle commozioni cerebrali giocando a football. Ma quando ho capito che non avrei potuto fuggire da questa realtà, ho iniziato a rilassarmi e a godermi la vita nel modo in cui volevo. Sarebbe più una domanda da rivolgere alle persone con cui ho lavorato finora, se mi hanno assunto per via della parentela, ma a me non è sembrato affatto così".