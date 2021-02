John David Washington, cosa guardare del figlio di Denzel se avete amato Malcolm & Marie

Con Malcolm & Marie Netflix ci ha regalato un duetto di altissimo livello tra due delle star più in forma del panorama internazionale: Zendaya e John David Washington stanno vivendo un periodo di enorme popolarità, la prima grazie a Marvel ed Euphoria e il secondo grazie a gente come Christopher Nolan e Spike Lee.

Se di Zendaya vi abbiamo già parlato nello stesso contesto, eccoci dunque a concentrarci sulla carriera del figlio di Denzel Washington, ormai sempre più emancipato dall'imponente ombra di un mostro sacro come il padre: quali sono, dunque, le migliori interpretazioni di John David Washington ad oggi?

Esattamente come per Zendaya, parliamo di una carriera ancora piuttosto giovane: nonostante bazzichi per set anche piuttosto importanti sin da bambino, infatti (in Malcolm X, nel 1992, la sua prima apparizione), il nostro John David ha cominciato a mostrare realmente il suo talento soltanto pochi anni or sono grazie all'ottimo BlacKkKlansman di Spike Lee e al suo indimenticabile Ron Stallworth.

Il tempo di un Old Man & The Gun, dunque, e si passa ad un altro grande successo, vale a dire quel Tenet che, pur non esente da critiche, ha ovviamente proiettato in orbita le quotazioni dell'attore classe 1984. Insomma, che abbiate amato o meno i suoi film, di una cosa potete star certi: di John David Washington sentirete parlare ancora per un bel po'.