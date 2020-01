John David Washington ha bisogno di ossigeno (?) nella nuova immagine di Tenet

Dopo aver letto la descrizione del prologo di Tenet pubblicato in esclusiva nelle sale IMAX, possiamo dare un nuovo sguardo al film di Christopher Nolan grazie all'anteprima di Fandango per il 2020.

Raccogliendo i film più attesi del prossimo anno in una lista che include tra gli altri anche Wonder Woman, Birds of Prey, No Time to Die, Black Widow, A Quiet Place 2, la compagnia ha diffuso in rete una nuova immagine di Tenet che vede John David Washington con indosso quella che sembra una maschera per l'ossigeno - è probabilmente ancora presto per capire esattamente di cosa si tratta, visto che come sempre Nolan sta creando un alone di mistero intorno alla trama della pellicola.

L'unica certezza è che il film sarà un action-thriller spionistico che avrà a che fare con il tempo: nel primo criptico trailer di Tenet, infatti, sono presenti alcune scene che sembrano riavvolgersi all'indietro. Oltre al figlio di Denzel Washington, nel cast della pellicola troveremo Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Aaron Taylor Johnson e Michael Caine, per un'uscita prevista nelle sale americane il 17 luglio 2020.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Tenet. Cosa vi aspettate dal nuovo film di Nolan? Fatecelo sapere nei commenti.