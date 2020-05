John Cusack con Simon Pegg e J.K. Simmons in My Only Sunshine: tutti i dettagli sul film

Secondo quanto riportato da Variety, John Cusack è in trattative per recitare al fianco di Simon Pegg e J.K. Simmons in My Only Sunshine, pellicola diretta da Mark Palansky che mescola l'heist-thriller alla commedia nera.

L'attore, apparso l'anno scorso in Distorted con Christina Ricci, vestirà i panni di uno dei due membri di una "coppia appassionatamente disfunzionale" che organizza una rapina in banca come "atto non convenzionale di una sanguinosa consulenza matrimoniale." A provare a mettere pace nella loro misteriosa relazione, durante una delicata situazione di ostaggi, ci penserà un negoziatore della polizia (Simmons) reduce da un'indagine di omicidio.

Scritto da J.T. Petty e K. Reed Petty, il film è prodotto da Matt Smith e Lawrence Mattis della Circle of Confusion e Michael Mendelsohn della Patriot Pictures. XYZ Films ha cercato una distribuzione durante la scorsa edizione del Festival di Berlino, ma al momento non ci sono novità sul periodo di uscita nelle sale: le riprese erano infatti previste per la primavera/estate 2020 ma sono state certamente rimandate a causa dell'emergenza sanitaria.

Che ve ne pare di questo progetto? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, a proposito di John Cusack, vi ricordiamo che questa sera su La5 andrà in onda Partnerperfetto.com, commedia romantica che vede tra i protagonisti anche Diane Lane.