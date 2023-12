John Cleese dei Monty Python paragona Trump a Hitler: l'attore nella bufera

John Cleese e i Monthy Python hanno da sempre fatto discutere il mondo con la propria comicità irriverente e politicamente scorretta. L’ultima polemica relativa all’attore è scaturita da un tweet decisamente sopra le righe del comico britannico che, nel post pubblicato, si è spinto fino al punto di paragonare l’ex presidente Trump a Hitler.

Dopo aver riportato la polemica tra John Cleese e la BBC, torniamo ad occuparci del comico, membro dei Monty Python per parlare dell’ennesima diatriba che lo ha visto coinvolto a seguito di un post che ha condiviso sul social network di Elon Musk.

La pietra dello scandalo è rappresentata dal tweet in cui Cleese paragona, ironicamente, l’ex presidente degli Stati Uniti al dittatore della Germania nazista: il post, che potete trovare in calce all’articolo evidenzia prima i cinque motivi per cui Hitler sarebbe, secondo questa narrazione, migliore di Trump, ribandendo come il primo avrebbe combattuto per la sua nazione, non abbia mai utilizzato un teleprompter, sia stato un amante dei cani, abbia scritto da solo i suoi libri, non abbia mai giocato a golf e come non sia stato uno scialbo ciccione; in contrapposizione alla prima parte, il comico elenca i motivi per cui preferire Trump, ricordando il fatto che non sia dedito a genocidi, che abbia dei bei capelli e lasciando vuote le tre voci successive.

Il tweet ha naturalmente generato una serie di polemiche sulla Rete, diventando immediatamente virale e costringendo l’autore a delle scuse praticamente immediate in cui ammette di aver oltrepassato il limite con una battuta di cattivo gusto, specie durante le festività.

Le risposte al post originale non sono comunque mancate, con l’artista che si è dedicato a rispondere alle critiche, mantenendo un tono ironico e di sfida, atto a ribadire come si trattasse soltanto di una battuta, per quanto difficile da accettare, sopratutto fuori da un contesto comico.

Lasciandovi ai tweet incriminati e alla discussione social, vi ricordiamo che nella versione teatrale di Brian di Nazareth è stata tagliata la scena finale del film.