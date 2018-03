John Cho entra nel cast del reboot di The Grudge prodotto da Sam Raimi

Variety riporta che l'attoresi è unito al cast del reboot della Sony disi aggiunge ad attori come, già confermati ufficialmente nel progetto. Il film verrà prodotto da, così come fece per i tre film della trilogia americana, remake di un horror giapponese.

Raimi produrrà il film insieme a Rob Tapert per Ghost House. Per quanto riguarda il progetto, Sam Raimi ha recentemente dichiarato:"Siamo così entusiasti di questo nuovo adattamento. Siamo tornati al materiale di partenza per offrire un fantastico viaggio soprannaturale che esplora gli orrori della periferia americana".

Il franchise giapponese, Ju-On, da cui il film e i suoi predecessori americani hanno preso il nome, è composto attualmente da nove film, tra cui una versione 'contro' The Ring. La versione americana originale risale al 2004, con Sarah Michelle Gellar nel ruolo di una studentessa che per uno scambio scolastico si trasferisce a Tokyo e si ritrova tormentata dagli spiriti dei morti. Gellar tornò poi per un sequel nel 2006, ma non per il terzo film, uscito direttamente in home-video.

Nathan Kahane ed Erin Westerman saranno i produttori esecutivi per la Good Universe, insieme a Schuyler Weiss, Roy Lee e Doug Davison. Romel Adam sta supervisionando il progetto per la Ghost House mentre Brad Fujikawa per la Good Universe. La Sony Pictures ha recentemente acquisito i diritti mondiali per il reboot del franchise. Le riprese del film cominceranno a maggio.

John Cho è noto per i suoi ruoli al cinema e in tv, in franchise come American Pie e Star Trek e sul piccolo schermo in FlashForward, Sleepy Hollow e Selfie.