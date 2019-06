John Cena si unisce ufficialmente al cast di Fast & Furious 9

Dopo la conferma del ritorno di Michelle Rodriguez, il cast di Fast & Furious 9 si arricchisce quest'oggi di un nuovo membro d'eccezione che interpreterà, a quanto pare, un personaggio 'cazzuto'.

Come conferma Deadline, l'attore e wrestler John Cena è salito a bordo del progetto. Il suo ingresso era stato anticipato, lo scorso aprile, dall'attore Vin Diesel su Instagram ma soltanto oggi arriva la conferma ufficiale da parte della Universal Pictures.

John Cena dovrebbe interpretare un personaggio 'cazzuto', come afferma Deadline, ma i dettagli riguardanti il suo ruolo sono al momento top-secret. La saga di corse automobilistiche è durata ben nove episodi, per ora, ed è sempre stato grazie a Vin Diesel che è continuata in maniera cosi longeva; nel corso della sua avventura cinematografica, la saga ha ospitato anche la presenza del compianto Paul Walker, morto prematuramente in un incidente, che era un po' il cuore dell'intera operazione.

Oltre a questo nono episodio, quest'anno uscirà nei cinema anche l'atteso spin-off Fast & Furious Presenta: Hobbs & Shaw con Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham. Per questo i due non prenderanno parte al nono capitolo ufficiale del franchise che debutterà nei cinema di tutto il mondo il 22 maggio 2020.