John Cena in trattative per il nuovo film di Pierre Morel?

Il protagonista di Peacemaker John Cena potrebbe aver già trovato il suo prossimo progetto cinematografico: l'attore sarebbe in trattative per entrare nel cast del nuovo film di Pierre Morel, Freelance.

La carriera cinematografia dell'ex-Campione WWE John Cena va sempre più a gonfie vele, e all'orizzonte potrebbe esserci un altro film con un noto regista, Pierre Morel.

Il filmmaker di Taken, l'action thriller con Liam Neeson, sarà alla guida di Freelance, un'action comedy di cui Cena potrebbe essere presto il protagonista.

Secondo Deadline, infatti, l'attore sarebbe in trattative per il ruolo principale della pellicola, quello di "un operatore delle forze speciali che decide di ritirarsi dall'esercito e metter su famiglia negli Stati Uniti. Ma dopo diversi anni trascorsi a pagare mutui, portare i figli a scuola, organizzare i barbecue domenicali e cercare di uniformarsi alla vita di periferia, decide di tornare in azione diventando un agente della sicurezza per una giornalista in procinto di intervistare un crudele dittatore che potrebbe aver orchestrato un attacco nei suoi confronti e quelli dei suoi uomini. Quando un colpo di stato militare interrompe l'intervista, i tre saranno costretti a scappare in una giungla dove dovranno sopravvivere alla natura, l'esercito e l'un l'altro".

Il budget per Freelance sembra essere all'incirca di 40 milioni di dollari, e al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni riguardo ad altri possibili interpreti, né su un'eventuale data d'uscita o di inizio produzione.