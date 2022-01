John Cena tornerà in Fast & Furious 10? La star di The Suicide Squad risponde!

In una recente intervista promozionale per l'uscita su HBO Max di Peacemaker, la serie sequel spin-off di The Suicide Squad, la superstar John Cena ha parlato della possibilità di ritornare nella saga di Fast & Furious per il decimo episodio.

Adesso che The Rock ha giurato di non tornare mai più nel franchise, con una serie di dichiarazioni che hanno spinto i fan a commentare ancora una volta la celebre faida con Vin Diesel, è chiaro come gli ultimi due capitoli della saga della Fast Family siano alla ricerca di grossi nomi del mondo di Hollywood per chiudere col botto una delle serie di maggior successo della storia del cinema. E quella di John Cena, che ha debuttato in Fast & Furious 9 nei panni di Jakob Toretto, fratello di Dominic, è sicuramente una firma in grado di portare parecchio prestigio intorno al decimo capitolo: ma che cosa ne pensa il diretto interessato?

"Incrociamo le dita. Posso dire questo: sicuramente non mi vedrete in Fast 10 con indosso il costume di Peacemaker!", ha scherzato l'attore durante una recente intervista concessa a Good Morning America. "Spero davvero di poter partecipare a Fast 10. So che si stanno già preparando per la produzione, quindi posso dire solo che mi piacerebbe un mondo tornare nel franchise. Ero un grande fan molto prima di entrare a farne parte".

Certamente il finale di Fast & Furious 9 apre alla possibilità di un ritorno di Jakob, dunque al momento i fan che sperano di rivedere John Cena anche nel decimo (e penultimo) episodio della saga non devono che pazientare nell'attesa di ulteriori aggiornamenti. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.