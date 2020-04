John Cena, dopo The Suicide Squad è già pronto a un nuovo cinecomic?

Dopo averlo ammirato in Bumblebee e in diverse commedie americane, il prossimo anno vedremo John Cena in ben due film ad altro budget e molto attesi dai fan, che sono Fast & Furious 9 e The Suicide Squad di James Gunn, quest'ultimo suo primo cinecomic, anche se sembra che ci abbia preso gusto e sia forse pronto a girarne già un altro.

Non stiamo parlando di nessun film a marchio Warner né Marvel Studios, perché stando a un'immagine che ha condiviso proprio nelle ultime ore via social, l'interprete potrebbe essere in trattative o addirittura aver già ottenuto il ruolo da protagonista in un eventuale adattamento cinematografico di X-O Manowar, altro esponente dell'Universo Valiant insieme a Bloodshot.



Come si legge poi nella bio del suo profilo Instagram, "tutte le immagini qui pubblicate sono condivise senza motivo o spiegazioni. Sta a voi interpretarle. Divertitevi". Ora, a meno che non stia rileggendo in auto-isolamento il fumetto creato da Jim Shooter e Steve Englehart, e dato anche il relativo successo di pubblico del Bloodshot con Vin Diesel, l'immagine potrebbe proprio significare l'arrivo di un adattamento cinematografico dell'opera.



Inoltre è co-protagonista di Vin Diesel in F&F9, il che significa che i due potrebbero aver discusso di un'espansione dell'Universo Valiant al cinema passando come secondo adattamento proprio da X-O Manowar. Avrebbe effettivamente senso.



La storia del fumetto racconta di Aric of Dacia, rapito dagli alieni nell'Europa del V secolo ed entrato in possesso di una delle loro più grandi invenzioni, l'armatura X-O Manowar. Rientrato sulla Terra scopre che sono passati secoli a causa della relatività spazio-temporale, riscoprendosi un barbaro in un mondo totalmente civilizzato e in possesso dell'arma più potente dell'intera galassia.