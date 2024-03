John Cena ha fatto sudare freddo i produttori degli Oscar, nascita di uno sketch già cult

John Cena era tra gli illustri presentatori dei premi Oscar 2024 e il suo sketch sul palco è diventato sin da subito uno dei più iconici di tutta la storia degli Academy Awards. Incaricato di presentare l'Oscar ai migliori costumi, Cena si è presentato davanti alla platea seminudo, tra le risate e la complicità di Jimmy Kimmel.

La star di Peacemaker era praticamente senza veli, ad eccezione di una copertura sui genitali. Un segmento della serata che ha messo in grande apprensione i produttori dello show, come ha spiegato Rob Mills, vicepresidente esecutivo Disney:"Voglio darvi un po' d'informazioni. Non può essere mostrato nessun rigonfiamento, e non si può mostrare il sedere. È stato anche un caso il 'che succede se lascia cadere quella cartolina?'. Quindi, ci siamo assicurati che per tutti gli effetti pratici, sembrasse di avere davanti un Ken di plastica. Il suo sedere dietro era coperto, e la busta era attaccata con del velcro in modo che non cadesse. Ma a parte questo era nudo". Jimmy Kimmel ha introdotto lo sketch citando un episodio agli Oscar 1974 di un uomo nudo sul palco.

Molly McNeary, produttrice dello show, ha spiegato che gli ufficiali di Standard & Practices volevano assicurarsi che si capisse che Cena non fosse realmente nudo:"Erano molto preoccupati. Penso che alla fine eravamo tutti giunti ad un punto in cui eravamo a nostro agio e non ha compromesso affatto la comicità. Ero molto grata che non dovessimo farlo uscire con mutande strette, cosa che sicuramente i legali avrebbero preferito".



Il dettaglio principale è stato assicurarsi che la busta fosse attaccata bene, in maniera tale da fugare qualsiasi pericolo di caduta accidentale. McNeary voleva instillare il dubbio: Cena era nudo oppure no? I professionisti di S&P la pensavano diversamente:"Ma è sicuramente quello che volevo io!" ha esclamato la produttrice.

Ecco il video della gag con John Cena nudo agli Oscar 2024.