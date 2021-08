John Cena, la star su Dave Bautista: 'Capisco il perché del suo distacco dagli attori WWE'

Proprio all'inizio dell'estate, Dave Bautista aveva fatto discutere per una sua uscita relativa ai colleghi ex-wrestler riscopertisi attori cinematografici, dichiarando di essere diverso da loro e che non avrebbe mai recitato con nessuno di questi in nessun film. E adesso John Cena interviene dicendo "di capire il perché del suo commento".

Parlando infatti con Esquire, intervistato per il fenomenale The Suicide Squad e Fast & Furious 9, John Cena ha avuto modo di commentare le parole del collega, spiegando:



"Sono molto dispiaciuto, anche perché Dave Bautista è un attore incredibilmente dotato. Ha fatto un lavoro straordinario. Ma penso che quando qualcuno fa un'affermazione del genere, la cosa importante è prima di tutto cercare di guardare le cose dalla prospettiva di questa persona, dal suo punto di vista. Dave ha lavorato duramente nel suo mestiere ed è così devoto ai suoi personaggi da voler realizzare un suo corpus lavorativo che gli permetta di creare una sua precisa identità. Lo capisco al 100%".



E ha poi continuato:



"Dave è un uomo davvero simpatico, generoso. Non ho alcun tipo di problema con lui e non credo che Dave ne abbia con me. Vuole solo essere identificato e riconoscersi nel proprio lavoro. E non posso biasimarlo per questo. Essere abbastanza coraggioso da dire qualcosa del genere gli permette di andare avanti con le sue sole forze, e per questo lo rispetto molto".



