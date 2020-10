Spiacenti, John Cena non è più disponibile: si è sposato in segreto, scoprite con chi!

John Cena è ufficialmente fuori mercato dopo aver sposato segretamente Shay Shariatzadeh in una piccola cerimonia privata tenutasi aa Tampa, in Florida, durante il fine settimana.

I due si frequentavano dall'inizio del 2019, mesi dopo che John Cena e Nikki Bella si erano ufficialmente separati nella primavera del 2018.

La cerimonia si è svolta il 12 ottobre dopo che i due avrebbero chiesto una licenza di matrimonio all'inizio del mese. Tuttavia in queste la decisione dell'attore ha fatto notizia per la sua incredibile segretezza: a differenza del suo ultimo fidanzamento, l'attore in questo periodo ha rilasciato molte interviste senza fare menzione della sua storia con Shay, mantenendo la propria vita privata molto più privata rispetto al solito.

PW Insider ha dato la notizia dell'evento del matrimonio, che ovviamente ha seguito le regole di distanziamento sociale e i protocolli imposti dall'era del Covid. Sono evidentemente molto lontani i tempi in cui una proposta di matrimonio poteva avvenire sul ring di WrestleMania 33, una delle scene più iconiche dell'evento che vide protagonisti proprio John Cena e Nikki Bella.

Oggi Bella ha incontrato Artem Chigvintsev a Dancing With The Stars e i due hanno avuto un figlio insieme durante l'estate, un maschio chiamato Matteo. È interessante notare che all'epoca, secondo quanto riferito, John Cena non voleva figli e questo portò alla separazione da Nikki Bella.

Ricordiamo che John Cena tornerà il prossimo anno al cinema prima con Fast & Furious 9 e poi con The Suicide Squad.