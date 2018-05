John Cena sostituisce Sylverster Stallone in Ex-Baghdad, al fianco di Jackie Chan!

Il wrestler WWE diventato attore, John Cena, sarà ufficialmente il "rimpiazzo" di Sylvester Stallone nel nuovo film action intitolato Ex-Baghdad, con Jackie Chan.

La trama di Ex-Baghdad è incentrata su una raffineria di petrolio gestita da dei cinesi, situata a Mosul, in Iraq, che viene attaccata e sopraffatta. I proprietari della raffineria arruoleranno poi Jackie Luo - facente parte di un servizio di sicurezza privato chiamato "l'unità commando Snow Leopard", interpretato da Chan - che dovrà entrare all'interno della raffineria e salvare i dipendenti intrappolati. Tuttavia, questi particolari aggressori sono poco interessati a scatenare il caos: vogliono infatti rubare una fortuna in petrolio. Per fermarli, Luo fa squadra con l'ex marine americano Chris Saatchi (che doveva essere interpretato da Stallone, mentre sarà Cena a dargli corpo e volto), e si propone di impedire ai cattivi di raggiungere il loro obiettivo.

La notizia che Cena avrebbe rimpiazzato Stallone è stata riportata da The Hashtag Show.

Che ne pensate?