John Cena a ruota libera su Peacemaker: 'Meraviglioso lavorare con James Gunn'

John Cena è uno degli attori che più attendiamo di vedere all'opera alla luce del suo debutto nel DC Extended Universe della Warner, che avverrà il prossimo agosto con l'arrivo nelle sale di The Suicide Squad di James Gunn; ma il suo personaggio sarà anche il protagonista di una serie spin-off tutta sua, Peacemaker, in arrivo su HBO Max.

Intervistato recentemente da Den of Geek, John Cena ha parlato del lavoro svolto con James Gunn per modellare al meglio il personaggio di Peacemaker. L'ex-wrestler aveva pensato a una caratterizzazione simile all'ambiente militare visto in Full Metal Jacket di Stanley Kubrick, ma durante il primo giorno di riprese sul set di The Suicide Squad, James Gunn gli ha spiegato che non era quello che aveva in mente per lui: "Mi disse: 'Non è quello che sto cercando qui, mi piacerebbe un personaggio più leggero alla Captain America'".

Alla domanda se il personaggio somigli a lui come persone o a quello da lui interpretato sul ring di wrestling, Cena ha spiegato: "No, in realtà non interpreto mai me stesso sul set, che si tratti di wrestling o di cinema".

Sul lavoro con Gunn, infine: "E' meraviglioso lavorare con lui, ti dà tutta la libertà di cui hai bisogno per provare, un po' come fecero Judd Apatow e Amy Schumer sul set di Trainwreck - Un disastro di ragazza, ma la sua attenzione verso i dettagli e dal primo all'ultimo tassello è maniacale. Potrebbe anche trattarsi di una sola canzone, lui vuole che entri al momento giusto e nella scena giusta. La sua passione coinvolge tutta la produzione nella sua interezza".

Ricordiamo che The Suicide Squad arriverà nelle sale italiane il 5 agosto prossimo, mentre successivamente Peacemaker approderà sulla piattaforma streaming HBO Max nel gennaio 2022.