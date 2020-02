John Cena e altre quattro star di The Suicide Squad hanno concluso le loro riprese

Continuano in quel di Atlanta le riprese dell'attesissimo The Suicide Squad di James Gunn, che è ormai in procinto di avvicinarsi alla chiusura della produzione, come poi è anticipato dall'ultima notizia che conferma la fine delle riprese per John Cena e altre quattro star dell'intrigante cinecomic DC Films.

A rivelare la fine dei lavori di Cena e degli altri colleghi ci ha pensato direttamente Gunn con un aggiornamento via Instagram, informando i fan che le star menzionate avevano già concluso la loro porzione di riprese a Panama, ormai due settimana fa. In quel caso, l'autore scriveva:



"Abbiamo concluso la porzione di produzione a Panama. The Suicide Squad continuerà le riprese ma siamo ormai vicini al traguardo e abbiamo terminato la parte di riprese con alcuni membri chiave del cast, che sono Joaquin Cosio, Daniela Melchior, Joel Kinnaman, Steve Agee e John Cena. Ognuno di loro ha superato brillantemente ogni aspettativa, andando ben al di là della chiamata al dovere, cosa che mi ha toccato profondamente il cuore. Sono grato a tutti loro".



The Suicide Squad vede nel cast - tra gli altri - anche Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, Idris Elba e Nathan Fillion, per un'uscita prevista nelle sale americane il 6 agosto 2021. Per ulteriori aggiornamenti vi lasciamo alle prime immagini dal set di Polka-Dot Man e il Vigilante.