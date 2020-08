John Cena, i prossimi ruoli al cinema: da Fast and Furious al film DC The Suicide Squad

Di ritorno questa sera nelle televisioni italiane con Presa mortale, pellicola del 2006 che ha firmato il suo debutto sul grande schermo, John Cena ha deciso da qualche tempo di dedicare anima e corpo alla sua carriera di action star a Hollywood.

Dopo le sue recenti apparizioni nel prequel di Transformers Bumblebee e nella commedia Non si scherza col fuoco, quest'ultima ancora inedita in Italia a causa della pandemia (l'usicita era prevista per il 27 febbraio scorso), Cena ha infatti in programma diversi ruoli che lo riporteranno al cinema dal 2021 in poi.

Quest'anno la star della WWE sarebbe dovuto già apparire in Fast and Furious 9, nuovo capitolo della saga action targata Universal che lo vedrà nei panni di Jakob Toretto, misterioso fratello di Dom (Vin Diesel) la cui storia è ancora tutta da scoprire. Previsto inizialmente per maggio 2020, il film è stato posticipato di recente a maggio 2021.

Sempre il prossimo anno, ma ad agosto, l'attore firmerà il suo esordio in un cinecomic con l'arrivo di The Suicide Squad, attesa pellicola DC diretta da James Gunn (Guardiani della Galassia). Il ruolo di Cena non è ancora stato rivelato, così come quello di tutte le new entry del cast, ma probabilmente ne sapremo di più durante la presentazione al DC FanDome del prossimo 22 agosto a cui potrebbe prendere parte anche lo stesso Cena.

Tra i progetti di cui ha già terminato le riprese rientra anche Project X-Traction, action di Scott Vaugh (Act of Valor, Need for Speed) in cui farà coppia con Jackie Chan: i due vestiranno i panni di due ex-soldati delle forze speciali incaricati di scortare un gruppo di civili attraverso le zone più pericolose di Baghdad. Il film doveva uscire nel 2020, ma vista la situazione potrebbe slittare direttamente al prossimo anno.

Sono invece ancora in pre-produzione Vacation Friends, commedia diretta da Clay Tarver (Silicon Valley) che lo vedrà al fianco di Meredith Hagner and Lil Rel Howery, e The Janson Directive, thriller d'azione prodotto da Dwayne "The Rock" Johnson.