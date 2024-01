John Cena pronto a ritirarsi dalla WWE:'È arrivato il momento'

John Cena lontano dal mondo del wrestling? I fan della star dovrebbero aspettarsi da un momento all'altro un annuncio ufficiale, perché lui stesso ha confermato, nel corso di un'intervista a Entertainment Tonight, di avere intenzione di ritirarsi dalla WWE prossimamente, a ventidue anni dal suo debutto.

"Non è un forse. Quel momento arriverà e arriverà presto" ha dichiarato Cena, spiegando di non aver mai pensato di salire sul ring soltanto per il gusto di farlo, nel rispetto dei suoi fan e degli spettatori. Le performance sullo schermo e non sul ring probabilmente saranno il suo futuro: Dwayne Johnson ha dato lezioni di recitazione a John Cena quando il wrestler iniziò a recitare in film e serie.



"Compirò 47 anni quest'anno. Mi sento bene. Quindi, interiormente, mi sento bene ma so cosa significa essere un performer della WWE notte dopo notte, e non voglio andarci soltanto per farlo. Voglio avere la mia passione, la stessa passione dei fan, e voglio dar loro esattamente quello che mi danno" ha spiegato la star di Peacemaker.



Alternare la carriera di wrestler e attore per John Cena sembra stia diventando sempre più pesante. La star ha dichiarato di voler concludere prima dei 50 anni in WWE e di aver compreso di sentirsi più affaticato quando torna dopo un set come quello di Argylle:"Ho avuto almeno un match ogni anno nella WWE negli ultimi ventitré anni. Non ho mai saltato un anno, e finché potrò esibirmi non ho intenzione di saltarne uno".



Cosa ne pensate? Vorreste vedere ancora per parecchio tempo John Cena nella WWE o siete d'accordo sulla conclusione della carriera da wrestler ad alti livelli per la star?

Nel frattempo, date un nuovo sguardo in anteprima ad Argylle, il film nel quale recita anche John Cena.