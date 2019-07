John Cena pompiere alla prese con tre bambini scalmanati nel trailer di Playing With Fire

È grazie alla Paramount Pictures che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Playing With Fire, nuova commedia per ragazzi diretta da Andy Fickman che vede protagonista della storia l'ex-star dell'ex-wrestler e ora lanciatissimo attore John Cena, che prima di entrare in famiglia in Fast & Furious 9 si cimenta in altri generi.

Scritto da Dan Ewen e Matt Liebermann, Playing With Fire racconta la storia del vigile del fuoco Jake Carson (Cena) e del suo team di esperti professionisti del settore, che salvano da un brutto incendio tre fratelli intrappolati in una casa in fiamme. In attesa di rintracciare i loro genitori, questo team di uomini tutto d'un pezzo poco abituati alla dolcezza e ai bambini dovrà prendersi cura del trio che ha contribuito a salvare, facendogli in sostanza da baby sitter. Scopriranno ben presto come questi ragazzini possano essere selvaggi e imprevedibili, sovvertendo radicalmente le abitudini della caserma e di tutta la squadra.



Nel cast di Playing With Fire troveremo anche Brianna Hildebrand, Keega Michael-Key, John Leguizmano e Judy Greer, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 8 novembre 2019. Il film non ha ancora una data d'uscita ufficiale per il mercato italiano.



Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.