John Cena sarà Peacemaker in The Suicide Squad? L'attore evita la risposta

Mentre proseguono le riprese di The Suicide Squad sotto la guida di James Gunn, il membro del cast John Cena è stato ospite al Jimmy Kimmel Live per parlare, tra le altre cose, della sua esperienza con il film DC.

Quando il presentatore gli ha chiesto se stesse interpretando Peacemaker, personaggio di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, la star della WWE non si è però voluta sbottonare: "Non posso confermare o negare niente riguardo a The Suicide Squad. Posso dirti che mi trovo nel bel mezzo delle riprese. Le persone della DC sono sempre all'erta. Credo che il popolo di internet mi abbia dichiarato morto sette o otto volte ormai. Non tutto quello che si legge è vero."

Oltre al ritorno di Margot Robbie, Viole Davis, Joel Kinnaman e Jai Courtney dal primo Suicide Squad, il cast del sequel/reboot vedrà tra le new entry Peter Capaldi, David Dastmalchian, Sean Gunn, Daniela Melchior, Taika Waititi, Juan Diego Boneta, Alice Braga, Idris Elba, Mayling Ng, Storm Reid, Steve Agee, Julio Ruiz, Joaquin Cosio, Flula Borg, Pete Davidson, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Michael Rooker e il confermato Nathan Fillion. La maggior parte dei quali, proprio come Cena, in ruoli che non sono ancora stati rivelati ufficialmente.

Essendo l'uscita del film prevista per il 6 agosto 2021, Gunn ha recentemente confermato che manca ancora diverso tempo per vedere un first look di The Suicide Squad.