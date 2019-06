John Cena parla della possibilità di entrare nel cast di The Suicide Squad

Mentre un rumor avrebbe svelato il ruolo di Idrid Elba in The Suicide Squad, proseguono le trattative di John Cena per entrare a far parte del cast del nuovo film dell'etichetta Worlds of DC della Warner Bros.

Nel corso di una recente intervista con The Wrap, la star della WWE ha discusso della possibilità di partecipare all'atteso film scritto e diretto dall'acclamato James Gunn: l'attore ha ammesso sì che per lui si tratterebbe di una grande opportunità di crescita, ma ha preferito continuare a non sbilanciarsi.

"Prima che si possa renderlo ufficiale ci sono ancora molte cose da sistemare, molti dettagli di limare. Perciò, per il momento, non mi è permesso dire nulla. L'unica cosa che posso dichiarare è che, qualora questa opportunità dovesse concretizzarsi, sarei davvero molto grato di poterla cogliere."

In pratica sembra tutto quanto (quasi) pronto per la presentazione dell'attore, il cui ruolo è stato vociferato essere quello di Peacemaker, supereroe basato su un ossimoro/corto-circuito: vuole così tanto la pace da essere disposto ad uccidere per essa.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, Cena si è unito ufficialmente al cast di Fast & Furious 9, la cui uscita è prevista per maggio 2020.

Cosa ne pensate dell'ingresso nel cast di John Cena? Ce lo vedete bene nei panni di Peacemaker? Come sempre, diteci la vostra nella sezione dei commenti.