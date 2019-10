John Cena parla della sua esperienza in Fast & Furious 9: 'Un'opportunità speciale'

Lo scorso giugno il mitico John Cena (Bumblebee) è stato scelto dalla Universal per entrare ufficialmente nel cast dell'attesissimo Fast & Furious 9 di Justin Lin, diciamo anche come sostituto di Dwayne "The Rock" Johnson dopo la faida (ormai rientrata) con Vin Diesel, e adesso l'attore ha parlato dell'esperienza sul set.

Parlando infatti con Entertainment Weekly, Cena ha avuto modo di dichiarare sulla sua partecipazione a Fast & Furious 9:



"È stato fantastico. La connessione globale che il franchise ha con i suoi fan e il rispetto che ha per loro è qualcosa di davvero unico, mai sperimentato direttamente sulla pelle. Mi ha permesso di guardare dall'interno l'analiticità del progetto e di tutte le persone che ci hanno lavorato per circa 20 anni. È ambiente davvero familiare, c'è molto rispetto per il franchising e quell'aspettativa di riuscire a offrire agli appassionati ciò che desiderano. È stata un'esperienza magnifica e mai vissuta prima, più grande di qualsiasi altra cosa abbia mai fatto. In un certo senso, devi riuscire a guadagnarti il rispetto in tanti modo differenti, ma una volta ottenuto sei inaspettatamente e assolutamente parte di questa grande famiglia. È stato davvero speciale e mi sento molto fortunato".



Fast & Furious 9 uscirà nelle sale italiane il prossimo 21 maggio 2020. Nel cast troveremo anche Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Michael Rooker e Tyrese Gibson.