John Cena è su OnlyFans! Ma non per il motivo che potreste pensare!

Sempre più star cedono al fascino di OnlyFans: chi non vorrebbe visionare contenuti esclusivi o chattare con la propria celebrity crush? E se siete fan di John Cena preparatevi perché il wrestler ha debuttato sulla piattaforma azzurra!

In realtà non proprio John Cena ma bensì il suo alter ego: Ricky Stanicky! Il wrestler ha mostrato abbastanza il suo fisico muscoloso durante tutti gli anni di WWE ma adesso è il turno della sua controparte sul grande schermo nella nuova comedy Ricky Stanicky - L'amico immaginario. Ricky Stanicky non esiste, ma un trio di amici ha creato un "amico immaginario" per scampare da parecchie situazioni scomode. Quando le circostanze li mettono con le spalle al muro, come si vede nel trailer di Ricky Stanicky, decidono di ingaggiare un attore fallito che vive con "imitazioni porno di rock star" per vestire i panni del famigerato Ricky Stanicky e zittire così ogni dubbio da parte della loro famiglia. Così, perfettamente in linea con il suo personaggio (che pubblicherebbe volentieri le proprie foto sulla piattaforma per adulti) John Cena ha "ingannato" i fan con un annuncio fittizio per promuovere il nuovo film dove l'attore recita al fianco di Zac Efron.

Oltre il mondo del wrestling, John Cena si conferma una presenza consolidata nel mondo del cinema ma a breve il wrestler tornerà a vestire i panni di Peacemaker nella seconda stagione dello show di James Gunn: ma quando inizieranno le riprese di Peacemaker 2?