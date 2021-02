John Cena ha mangiato 40 empanadas di fila per The Suicide Squad: l'ha voluto James Gunn!

Lasciato il wrestling per Hollywood, John Cena sul set di The Suicide Squad si è ritrovato a dover affrontare la sfida più grande della sua breve ma già intensa carriera come attore: mangiare quaranta empanadas di fila in una sola ripresa sotto l'occhio attento di James Gunn.

Durante un'apparizione al The Tonight Show con Jimmy Fallon, l'icona del wrestling ha condiviso una foto che lo ritraeva nell'atto di sforzarsi a mangiare la 37esima empanada per la scena in questione. Commentando l'immagine (nel video in calce), che lo mostrava nel costume dell'anti-eroe Peacemaker mentre era accasciato su una sedia a guardare sconsolato la sua acerrima nemica empanada, Cena ha detto a Fallon:

"Gli stunt per il film erano incredibili e girarli a volte è stato pericoloso, ma quello, proprio quello lì, quello è il volto della sconfitta. Ma è stata una grande scena, perché la mente orribilmente bella e contorta di James Gunn opera in modi così strani, e voleva questa grande, gigantesca ripresa. Ho dovuto farlo 40 volte, e mi sono quasi sentito veramente male", ha ammesso Cena: "Quello è stato il mio stunt più difficile per The Suicide Squad".

Ricordiamo che attualmente James Gunn e John Cena stanno girando lo spin-off di The Suicide Squad, Peacemaker, una mini-serie tv per HBO Max dedicata al personaggio che debutterà nel film previsto per agosto prossimo. Chissà quali altre follie ha architettato per lui il regista.

