John Cena ha mandato un comico americano all'ospedale durante uno sketch: il video

John Cena ha mandato accidentalmente Eric Andre all'ospedale durante le riprese di una puntata della nuova stagione del suo show. A rivelarlo è stato lo stesso comedian al Jimmy Kimmel Live, dove ha spiegato che si è trattato di un errore relativo alla preparazione del set.

"John Cena ha svolto lo stunt correttamente, ma ci siamo preparati per quello sbagliato", ha raccontato Andre. "Quel pezzo di metallo è sceso e mi ha colpito in testa, e ho avuto una commozione cerebrale. Sono andato immediatamente in ospedale."

Nel filmato andato in onda durante la trasmissione, che potete visionare nella parte alta della pagina (intorno al minuto 6:20), vediamo l'attore toccarsi la testa dopo la caduta, e non a caso si è ritrovato un bel bernoccolo: "Avevo come un Fred Flintstone o un Bugs Bunny sul lato della testa. Mi hanno fatto una TAC e da allora non sono più stato in grado di parlare inglese. Ho imparato cosa dire a memoria."

A proposito di Cena, vi ricordiamo che prossimamente la star della WWE ha in programma diverse apparizioni sia sul grande che sul piccolo schermo. A maggio 2021 firmerà infatti il suo debutto nei panni di Jakob Toretto in Fast & Furious 9, mentre il 22 agosto sarà il turno di The Suicide Squad, dove interpreterà il supercriminale Peacemaker (di cui è stato già annunciato uno spin-off televisivo realizzato da James Gunn che lo vedrà come protagonista).



Proprio in queste ore, il wrestler è apparso nella copertina di Empire dedicata a The Suicide Squad.