John Cena in lizza per Kill Switch, il nuovo film di Steven Soderbergh

Collider ha recentemente rivelato che Steven Soderbergh è a lavoro su poliziesco ambientato negli anni '50 con Josh Brolin, Don Cheadle e Sebastian Stan corteggiati per ruoli da protagonisti.

In queste ore i colleghi di ThePlaylist hanno fatto sapere che in trattative per un ruolo nel progetto ci sarebbe anche John Cena, celebre wrestler diventato attore che abbiamo visto ultimamente in Bumblebee e che prossimamente rivedremo in Fast & Furious 9 e The Suicide Squad di James Gunn, al quale sta lavorando proprio in questi giorni.

Nel report, ThePlaylist rivela anche altri dettagli relativi al film, definendo Kill Switch un film poliziesco con elementi del thriller da home-invasion, ambientato a Detroit durante la metà degli anni '50. Il film segue un gruppo di criminali che si riuniscono in circostanze misteriose e devono lavorare insieme per scoprire cosa sta realmente succedendo quando il loro colpo, apparentemente molto semplice, finisce completamente in malora.

Oltre a presentare grande dramma e suspence in quantità, Kill Switch sarà pieno anche di commenti sociali, in quanto uno dei protagonisti sarà un uomo nero che cerca di affrontare la quotidianità nell'ambito della lotta per i diritti civili.

Kill Switch non ha attualmente una data di rilascio.

