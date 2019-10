Joel Kinnaman si allena con John Cena nel nuovo dietro le quinte di The Suicide Squad

Dopo le prima immagini di Idris Elba e John Cena sul set di The Suicide Squad, Joel Kinnaman ha pubblicato su Instagram una nuova foto dal backstage del film in compagnia della superstar WWE.

"Pausa pranzo di The Suicide Squad. Quando ho visto John Cena alzare 4000 libbre ho pensato 'Dannazione, ma probabilmente non sa muoversi così bene... Io sono flessibile.. Poi si è alzato per fare stretching e ha fatto una spaccata" ha scritto Kinnaman nel post che potete trovare in calce alla notizia.

L'attore - di ritorno nel ruolo di Rick Flag dopo il primo Suicide Squad - era impaziente di lavorare con James Gunn e in una recente intervista (via Comicbook) ha espresso tutta la sua stima nei confronti del regista dei Guardiani della Galassia: "E' un ragazzo incredibile. Ha scritto uno sceneggiatura fantastica. È davvero divertente... mi sembra di girare la mia prima commedia. Ci sono un sacco di persone divertenti, è come un'esperienza formativa."

Le riprese di The Suicide Squad sono iniziate da diverse settimane ma potremmo dover attendere diverso tempo per sapere ulteriori dettagli sulla trama del film, visto che l'uscita nelle sale è prevista per il lontano 6 agosto 2021. La certezza è che il film vedrà il ritorno di Margot Robbie nei panni di Harley Quinn dopo il primo film e Birds of Prey.