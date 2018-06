John Cena e Jackie Chan insieme nel Thriller d'azione del regista di Need For Speed

John Cena e Jackie Chan formeranno una nuova coppia d’azione nel prossimo film di Scott Waugh, il regista di Need For Speed, che secondo quanto riporta Hollywood Reporter si tratterà di un Action-Thriller.

Nella pellicola, Chan dovrà recarsi in medio Oriente, in soccorso dei lavoratori di un raffineria di petrolio cinese che si trova sotto attacco. Quando scoprirà che che il piano degli assalitori consiste in un enorme furto di petrolio, dovrà unire le forze con un ex Marine, interpretato da John Cena, per cercare di fermarli.

Il titolo di lavorazione del film è Project X, e sarà prodotto dallo stesso Jackie Chan insieme a Joe Tam, Esmond Ren e Hans Canosa.

John Cena si conferma tra le star d'azione più attive ad Hollywood in questo momento, infatti apparirà a breve anche in Bumblebee, lo spin-off di Transformers, e in The Jason Directive, film della Universal prodotto da Dwayne Johnson.

L'ultimo lavoro dell'attore cinese a Hollywood è stato il film The Foreigner, mentre al momento si sta dedicando ai seguiti di Rush Hour e Pallottole Cinesi.