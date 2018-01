John Cena in lizza per interpretare Duke Nukem al cinema?

Un altro eroe dei videogames potrebbe arrivare al cinema. O meglio, un altro. Eh sì, perché stiamo parlando, lo scorretto eroe dei videogames dellae lanciato nell'ormai lontano 1991.

Secondo il The Hollywood Reporter, un adattamento cinematografico di Duke Nukem sarebbe in fase di sviluppo alla Paramount Pictures e sarà prodotto dalla Platinum Dunes gestita da Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.

Attualmente non c'è nemmeno un regista a bordo, né tanto meno uno sceneggiatore, ma stando al sito il progetto è sviluppato dallo studio con in mente un attore in particolare: John Cena. Il wrestler, visto di recente in Daddy's Home 2, è attualmente in trattative con la Paramount per interpretare il personaggio al cinema. L'attore ha un buon rapporto sia con lo studio che con Bay, avendo anche partecipato a Bumblebee, lo spin-off della saga di Transformers in arrivo quest'anno sul grande schermo.

Duke Nukem è lo stereotipato antieroe di una serie di videogiochi molto amati dagli appassionati e lanciati nel 1991. Dopo il successo del primo episodio, sono stati sviluppati, nel 1993 e nel 1996, due sequel diretti. Successivamente, tra il 1997 e il 2000, vennero realizzati altri quattro titoli, seguiti nel 2002 da Duke Nukem: Manhattan Project. Dopo svariati anni di annunci e false partenze, nel 2011, ha visto la luce Duke Nukem Forever, sequel diretto del terzo videogame uscito nel 1996.