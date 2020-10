John Cena e Idris Elba protagonisti di Heads of State, nuovo action targato Amazon

È Deadline a rendere noto che Amazon Studios ha ottenuto i diritti relativi a Heads of State, nuovo progetto che riunirà John Cena e Idris Elba dopo la recente collaborazione nell'atteso The Suicide Squad di James Gunn (in arrivo nel 2021).

Il progetto è stato venduto dopo una presentazione su Zoom a cui hanno preso parte i due attori, lo sceneggiatore Harrison Quei e i produttori Peter Safran e John Rickard della The Safran Company. Amazon si è mossa rapidamente per ottenere il film nonostante sia alle primissime fasi di sviluppo, con Cena e Elba che devono ancora finalizzare i loro contratti, in modo battere sul tempo la concorrenza.

La trama di Heads of State non è ancora stata rivelata, ma stando al sito si tratterà di un misto tra le atmosfere di Air Force One e Fast & Furious - Hobbs & Shaw: una pellicola d'azione in stile anni '90 che vedrà i due protagonisti alle prese con delle situazioni con un'altissima posta in gioco.

Max Jacoby co-produrrà il progetto insieme alla prolifica The Safran Company, che al momento sta lavorando ai sequel di The Conjuring, Aquaman e Shazam! oltre che alla serie spin-off di The Suicide Squad di Peacemaker che vedrà il ritorno di Cena nei panni del personaggio. A quanto pare, Safran è rimasto fortemente colpito dall'alchimia tra Cena e Elba dimostrata sul set del film DC.

Le riprese sono previste per gennaio.