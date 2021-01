John Cena, Idris Elba e Margot Robbie nelle nuove immagini ufficiali di The Suicide Squad!

In attesa di un vero e proprio trailer ufficiale, alcune nuove immagini tratte da The Suicide Squad di James Gunn sono comparse nel nuovo spot per HBO Max e hanno mostrato ai fan i personaggi di John Cena, Idris Elba e Margot Robbie.

Oltre a varie scene d'azione, come quella di Harley Quinn (Margot Robbie) e altri anti-eroi che attraversano un edificio fatiscente, nonché l'occhiata che si scambiano Harley e Rick Flagg (interpretato ancora una volta da Joel Kinnaman), il filmato promozionale mostra anche una scena di dialogo tra Bloodsport (Idris Elba) e Peacemaker (John Cena).

La breve sequenza ha inizio approssimativamente a minuto 1: 17 del filmato che trovate in calce all'articolo, e mostra Bloodsport dire: "A nessuno piace mettersi in mostra", al che il personaggio di John Cena risponda: "A meno che quelli che si stanno mettendo in mostra non siano degli stupidi figli di -". L'imprecazione, che viene interrotta dal montaggio del trailer, sembrerebbe l'ennesima conferma dalla valutazione R di The Suicide Squad, già ampiamente promessa da James Gunn.

I film DC hanno recentemente iniziato ad approdare nel territorio del Rated-R, con Joker prima e Birds of Prey poi, senza contare la Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn Of Justice. Ricordiamo che l'uscita di The Suicide Squad è prevista per il prossimo 5 agosto, e che il personaggio di John Cena, Peacemaker, sarà il protagonista di una serie tv spin-off attualmente in produzione per HBO Max.