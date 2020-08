John Cena si è divertito a girare The Suicide Squad e loda James Gunn: 'è un vero leader'

In attesa di scoprire i dettagli (e magari il primo trailer) di The Suicide Squad al DC FanDome di questa sera, l'account ufficiale di DC Comics ha svelato la risposta di John Cena alla domanda di una fan curiosa di sapere come è stato girare il film di James Gunn.

"Ci siamo divertiti un sacco, come per ogni progetto ci sono giorni più impegnativi e altri in cui ci si diverte. Ci sono giornate lunghe e altre in cui il tempo vola. Dato l'attuale stato delle cose, amico, vorrei tornare ai tempi delle riprese di The Suicide Squad" ha spiegato la star della WWE, che il prossimo anno apparirà anche in Fast and Furious 9.

Cena ha poi elogiato il lavoro di tutti i suoi colleghi e in particolare la leadership di James Gunn: "Avevamo una troupe eccezionale, e un cast fantastico. Erano tutti molto dedicati e hanno lavorato duramente, e James è stato assolutamente un eroe. Non posso parlare abbastanza di quanto era coinvolto in ogni singolo aspetto. Penso che la sua leadership e il suo atteggiamento siano stati contagiosi per tutti noi, ci siamo divertiti molto a realizzare questo film e spero davvero che vi piaccia."

Il panel di The Suicide Squad, che ricordiamo sarà disponibile sul sito dell'evento alle ore 20.55, vedrà anche la partecipazione di Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, Peter Capaldi e molti altri membri dello stellare cast. Qui potete trovare il programma definitivo del DC FanDome.