John Cena sarà in Deadpool 3? La star DC manda in delirio i fan con un nuovo post

Dopo aver parlato del futuro di Peacemaker nel DCU di James Gunn, l'attore John Cena ha sorpreso i fan del Marvel Cinematic Universe con un post dedicato all'attesissimo Deadpool 3, prossimo film dei Marvel Studios in uscita al cinema nel luglio 2024.

In queste ore, come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, la star di Fast & Furious ha condiviso una foto di Hugh Jackman e Ryan Reynolds sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: l'immagine scelta è la prima foto ufficiale di Deadpool 3 pubblicata diversi mesi fa e tratta dal set del film diretto da Shawn Levy, che mostra i due attori nei panni dei rispettivi supereroi e che al momento della sua pubblicazione originale ha conquistato i fan mostrando per la prima volta il nuovo costume di Wolverine ispirato a quello dei fumetti degli X-Men.

Oltre all'immagine, purtroppo, John Cena non ha condiviso alcuna didascalia di accompagnamento, lasciando i fan a speculare su quale potrebbe essere il significato del post: naturalmente l'idea più immediata a venire in mente è che John Cena si sia unito al cast di Deadpool 3 e che comparirà nel film Marvel Studios in qualche forma, presumibilmente per uno dei tanti camei previsti (proprio lui che qualche mese fa ha preso parte ad un divertente cameo di Barbie) ma al momento è impossibile averne la certezza.

Deadpool 3 uscirà il 26 luglio 2024. Per altri contenuti, scoprite l'elenco di tutte le uscite Marvel Studios per il 2024.