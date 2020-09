John Cena sarà davvero Sandman? La star stuzzica i fan di Spider-Man

Dopo aver pubblicato via Instagram un disegno senza alcuna didascalia di Sandman, storico villain Marvel di Spider-Man, John Cena ha fatto impazzire il fandome dell'Uomo-Ragno Marvel, convincendo una buona parte degli appassionati del fatto che interpreterà il personaggio nel prossimo Spider-Man 3 del MCU co-prodotto con Sony.

Nell'immagine pubblicata da Cena vediamo Sandman pronto a polverizzare Spider-Man con un martello di sabbia. Dato il successo del post, l'artista web Jackson Caspersz ha successivamente creato una fan art per immaginare l'ex-wresteler e ora attore nei panni del villain, mandando in visibili i fan forse persino più del disegno dello stesso Cena.



Al momento, comunque, non c'è stata alcuna indicazione di un'apparizione di Sandman nel prossimo film di Spider-Man, anche se è sicuramente possibile. La maggior parte dei rumor verterebbero verso la presenza di Kraven il Cacciatore e un libero adattamento de L'ultima caccia, ma dopo l'annuncio dello stand-alone sul personaggio targato Sony Pictures anche qui è divenuto tutto più nebuloso e disorientate.



Questo apre sicuramente la strada al possibile ritorno sul grande schermo di Flint Marko dopo il suo co-antagonismo in Spider-Man 3 di Sam Raimi, dove era interpretato da Thomas Haden Church. Certo sarebbe interessante vedere un terzo capitolo di Spider-Man con un nuovo Uomo Sabbia da affrontare, non trovate?