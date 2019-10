John Cena ha completato le riprese di Fast and Furious 9

Mentre prosegue la produzione di Fast & Furious 9 sotto la supervisione di Justin Lin, Vin Diesel ha annunciato la fine delle riprese di John Cena del nuovo capitolo della saga action.

Senza rivelare alcun dettaglio sul ruolo che ricoprirà all'interno del film, l'interprete di Dom ha infatti pubblicato su Instagram un video in compagnia della superstar WWE per testimoniare il suo ultimo giorno sul set e ringraziarlo personalmente per il lavoro svolto. Potete trovare il post in calce alla notizia.

Dopo la faida ormai rientrata con The Rock per via dello spin-off Hobbs & Shaw, i volti storici di Fast & Furious - tra cui anche Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Tyrese Gibson - sono pronti a riprendere i panni dei loro personaggi in questo nuovo capitolo della saga principale che vedrà tra le new entry anche Michael Rooker.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Dan Casey su un'idea di Justin Lin, al ritorno dietro la macchina da presa dopo aver già diretto diversi capitoli del franchise, l'ultimo Fast & Furious 6.

Il film uscirà nelle sale a maggio 2020 e vedrà nel cast anche Helen Mirren e Charlize Theron, la cui Cipher potrebbe diventare la protagonista di uno dei prossimi spin-off di Fast & Furious in programma a Paramount.