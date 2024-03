John Cena completamente nudo agli Oscar 2024: 'Il mio corpo non è uno scherzo'

Non è una Notte degli Oscar che si rispetti senza uno o più momenti capaci di far parlare di sé anche ad anni di distanza: grande protagonista, stavolta, è stato un John Cena capace probabilmente di attirare l'attenzione più degli stessi vincitori delle varie statuine grazie a una gag che non voleva per niente passare inosservata.

Presente non a caso nella nostra top 5 dei migliori momenti degli Oscar 2024, il siparietto tra Cena e il presentatore Jimmy Kimmel ha visto il protagonista di Peacemaker fare il suo ingresso completamente nudo sul palco del Dolby Theatre, fingendo (?) anche un discreto imbarazzo prima di entrare in scena: "Non voglio farlo, è un evento elegante. Il mio corpo non è uno scherzo!" sono state le parole con cui il povero John ha tentato di convincere Kimmel a non proseguire con lo sketch.

La scelta di far salire sul palco l'ex-wrestler coperto unicamente sui suoi genitali dalla cartellina contenente il nome del vincitore dell'Oscar per i Migliori costumi è in realtà da intendere come una citazione: esattamente 50 anni fa, infatti, un uomo nudo fece irruzione durante la cerimonia di premiazione causando un certo scompiglio. John Cena sarà stato altrettanto efficace? A voi i commenti!