John Cena a tutta birra nel trailer de Gli amici delle vacanze 2, sequel di Disney+

John Cena torna su Disney+ con il primo trailer ufficiale de Gli amici delle vacanze 2, sequel del film originale del 2021 targato 20th Century Studios che si prepara ad esordire in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand della Disney.

Il film riunisce lo sceneggiatore e regista de Gli amici delle vacanze Clay Tarver e le star John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji e Meredith Hagner, ai quali si aggiungono anche i nuovi co-protagonisti Carlos Santos, Ronny Chieng, Jamie Hector e Steve Buscemi. Prodotto da Todd Garner e Stuart Besser, Gli amici delle vacanze 2 arriverà il 25 agosto in esclusiva su Disney+ in Italia, su Hulu negli Stati Uniti e su Star+ in America Latina.

Il sequel de Gli amici delle vacanze prende il via qualche mese dopo la fine del film originale e vede la coppia di neosposi composta da Marcus (Howery) ed Emily (Orji) invitare i loro disinibiti amici Ron (Cena) e Kyla (Hagner), anch’essi sposati da poco e con un bambino, a unirsi a loro per una vacanza. Marcus si è aggiudicato un viaggio tutto pagato in un resort dei Caraibi e il suo scopo è quello di incontrare i proprietari del resort e fare un’offerta per un contratto di costruzione per un hotel di loro proprietà a Chicago. Ma quando Reese (Buscemi), il padre detenuto di Kyla, viene rilasciato da San Quentin e si presenta senza preavviso al resort nel peggior momento possibile, le cose vanno rapidamente fuori controllo, mandando all’aria i piani di Marcus e trasformando il viaggio perfetto degli amici in un caos totale.

Il film originale è attualmente disponibile su Disney+. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale de Gli amici delle vacanze.