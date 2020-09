John Cena, ecco alcune curiosità sulla star di 12 Rounds

Questa sera va in onda su Mediaset 20 12 Rounds, film d'azione del 2009 diretto da Renny Harlin che può contare su un protagonista d'eccezione: John Cena. Il wrestler prestato al mondo del cinema è stato più volte definito come l'erede di Arnold Schwarzenegger, scopriamo dunque alcune incredibili curiosità sul suo conto.

John Cena, che può vantare origini italiane, francesi e britanniche, è stato vittima di bullismo durante i tempi della scuola e, ha iniziato ad allenarsi proprio allo scopo di diventare più forte e riuscire a contrastare i ragazzini che lo tormentavano. L'attore poi è un grandissimo fan di Star Wars, la saga ideata da George Lucas e spera prima o poi di poter prender parte ad un film del franchise.

Nel corso degli anni il wrestler si è impegnato moltissimo per il sociale e ha realizzato oltre 500 desideri di Make-a-Wish, la fondazione creata per esaudire i sogni di bambini affetti da gravi malattie. Ha raccontato tra l'altro più volte che se non avesse sfondato nella WWE, sarebbe voluto diventare un allenatore di football per bambini.

Cena ha iniziato a studiare il mandarino nel 2016 per promuovere la WWE in altre parti del mondo e ha dimostrato di saperlo parlare fluentemente durante una conferenza stampa in cina. Per lui il wrestling e il cinema non bastavano e così ha deciso di entrare a far parte anche del mondo della musica ottenendo addirittura un disco di platino per il suo album "You Can't See Me".

La star della WWE quest'anno prenderà parte a numerosissime pellicole tra cui spicca chiaramente Suicide Squad. In molti vorrebbero vederlo anche nei panni di Sandman. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.