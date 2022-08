John Carter come Justice League: scopriamo i titoli e le storie dei sequel mai realizzati

Negli anni John Carter è stato rivalutato grazie ai passaggi in streaming e alle edizioni home-video, ma l'iniziale fallimento al botteghino costrinse Disney ad interrompere gli ambiziosi piani di Andrew Stanton, che per il personaggio aveva previsto una trilogia.

Il regista di Wall E della Pixar, infatti, era intenzionato a sfruttare i romanzi originali di Edgar Rice per due sequel di John Carter, formando una saga le cui ambizioni oggi ci fanno pensare a quella cancellata di Justice League di Zack Snyder. Ma cosa avrebbero raccontato i due film mai realizzati? Per anni la cosa è rimasta un mistero, ma finalmente abbiamo la risposta.

Come rivelato dallo stesso Stanton in una recente intervista con Collider, John Carter 2 sarebbe stato intitolato Gods of Mars: come accaduto con Tars di Willem Dafoe nel primo film, Dejah di Lynn Collins avrebbe narrato il prologo del sequel, riassumendo gli eventi del primo film a suo figlio, Carthoris, convinto che non conoscerà mai suo padre John Carter. Poco dopo, Tardos Mors di Ciarán Hinds le porta via il bambino assicurandole che lo metterà a letto, tuttavia si scopre essere il mutaforma Matai Shang (interpretato da Mark Strong) che rapisce il bambino e scompare. Il film avrebbe dunque raccontato il viaggio di John Carter per ritrovare il bambino rapito.

Il terzo film della saga si sarebbe intitolato invece John Carter 3: Warlord of Mars, e avrebbe raccontato la sfida finale tra il protagonista e i Thern, determinati a demolire l'intero pianeta utilizzando le loro abilità mutaforma per rimpiazzare i leader delle varie razze marziane e manipolarle allo scopo di farle combattere tra loro. Una guerra mondiale incombe su Marte, e John Carter e la sua famiglia avrebbero dovuto impedirla: alla fine i buoni avrebbero ovviamente vinto, con John Carter che sarebbe diventato il 'Signore della Guerra' anticipato dal titolo.

Per certi versi dunque la trilogia di John Carter sarebbe stata una saga familiare, come promette di esserlo quella dei sequel di Avatar di James Cameron, che inizieranno ad uscire al cinema a partire da quest'anno.