John Carpenter vuole fare il film di Dead Space: 'Sarebbe fantastico'

Dopo aver elencato i suoi videogame preferiti, tra i quali Fallout 76, Borderland e Crash Bandicoot, il regista di culto John Carpenter si è espresso circa un potenziale adattamento del famoso videogioco horror Dead Space.

Intervistato dalla rivista The AV Club in previsione dell'uscita di Halloween Ends, in arrivo da domani 13 ottobre nelle sale cinematografiche italiane, l'autore de La cosa e di Halloween del 1978 si è detto favorevole ad un adattamento di Dead Space, famoso videogame horror prodotto da EA del quale Carpenter è un vero fan. "Mi piace anche l'ultimo, quello d'azione che non piaceva a nessun altro. Ma sarebbe un film davvero fantastico. Potrei farlo."

La storia dell'originale Dead Space, uscito sugli scaffali nel 2008, si concentra su un ingegnere di nome Isaac Clarke che viene inviato per riparare una nave, la Ishimura, che ha problemi di comunicazione. All'arrivo, però, troverà un terrificante bagno di sangue...un soggetto molto carpenteriano, in effetti, come un mix tra La cosa e Ghosts of Mars. E voi, vorreste vedere un film di Dead Space diretto da John Carpenter? Ditecelo nella sezione dei commenti.

L'ultimo film diretto da John Carpenter, lo ricordiamo, è ancora The Ward con Amber Heard, uscito nel 2010. Da allora l'autore ha lavorato principalmente come produttore e come compositore di colonne sonore, principalmente per la nuova trilogia di Halloween di David Gordon Green ma anche per il remake di Firestarter, tratto dal libro di Stephen King e uscito qualche mese fa.