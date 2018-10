John Carpenter vorrebbe dirigere un film ambientato a Venezia!

A quanto pare il maestro John Carpenter non ha alcuna intenzione di ritirarsi, sebbene dal '98 ad oggi abbia diretto solamente due pellicole: Fantasmi da Marte e The Ward- Il reparto.

Nel 1978 il regista ha invaso le sale cinematografiche con il suo Halloween, film che ha cambiato la storia del genere horror, delineando in particolare gli stilemi dello slasher e dando il via ad una saga che tornerà al cinema proprio questo mese, a 40 anni di distanza. Questo nuovo capitolo, che vede Carpenter nel ruolo di produttore esecutivo e compositore della colonna sonora, sarà il sequel diretto del film originale.

"Mi piacerebbe molto dirigere qualcosa, se è la cosa giusta da fare alla mia età" ha affermato il regista durante un'intervista con Entertainment Weekly. "Ma non farò un'altro La Cosa, non ho alcuna intenzione di tornare nell'Artico. Voglio prendermela con comodo e divertirmi."

Carpenter ha poi aggiunto: "Volevo fare qualcosa in Europa, specialmente a Venezia. Purtroppo però non ho una storia per farlo. Che posto! Che strano posto! Venezia è come un naufragio! Wow. Però non lo so, mi piacerebbe molto fare qualcosa in Europa, sarebbe molto divertente. Ci sono due cose importanti nella mia vita, il Basket, quando inizia la stagione, e i videogiochi. Per giocare a un videogioco basta sedersi su una sedia e non fare niente, lo adoro. Questo è il mio lavoro adesso, sedermi e non fare nulla."