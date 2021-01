John Carpenter torna alla regia? Il nuovo messaggio fa sognare i fan!

Il leggendario regista di film di genere John Carpenter, nel corso di una recente intervista promozionale ha anticipato la possibilità di un insperato ritorno alla regia.

Parlando con The Daily Beast, Carpenter ha rivelato che potrebbe tornare a sedersi sulla sedia da regista prima o poi, e più prima che poi. A domanda specifica, il regista ha replicato: "Sto lavorando a un paio di cose". Ma ha anche aggiunto che i progetti potrebbero non materializzarsi nell'immediato futuro, perché non vuole rischiare di ammalarsi di COVID-19.

"Sto lavorando su un paio di cose" ha dichiarato John Carpenter. "Ma per un po' non farò nulla, finché il mondo non tornerà come prima. Le cose là fuori sono pazzesche, ora come ora. Il mondo è un posto pazzesco! Non ho intenzione di uscire e ammalarmi."

Insomma, a quanto pare il Covid ha anche negato ai cinefili di tutto il mondo immediati aggiornamenti circa un potenziale nuovo film di John Carpenter, regista di cult come La Cosa o Halloween: La notte delle streghe, senza dimenticare ovviamente film amatissimi e imprescindibili come Grosso guaio a Chinatown, Distretto 13, Il villaggio dei dannati, Il seme della follia, Essi Vivono e Fuga da New York, tra gli altri.

Ricordiamo che l'ultimo film firmato dall'autore risale al 2010 con The Ward, horror psicologico con protagonista Amber Heard. Ultimamente ha lavorato anche come produttore per il sequel di Halloween, per il quale ha composto anche la colonna sonora.