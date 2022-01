John Carpenter svela ai suoi fan qual è il suo gioco di Halo preferito in assoluto

Nella giornata di ieri, il grande John Carpenter ha festeggiato il suo 74esimo compleanno e per l'occasione ha postato in rete sul suo profilo Twitter una chicca sulla sua passione per i videogiochi. Il regista si è infatti sbilanciato su quale fosse il miglior gioco in assoluto della serie dedicata ad Halo lodandone il livello di graphic design.

Da sempre appassionato di videogame, Carpenter ha elogiato ampiamente Halo Infinite, l'ultimo della serie videoludica di Xbox dedicato ad Halo uscito nel dicembre 2021 definendolo il migliore della serie. "Halo Infinite è uno shooter molto divertente. Ha un design immensamente bello. Il migliore della serie di Halo". Il tweet del regista ha scatenato quindi una valanga di risposte e reazioni a anche da parte dei designer stessi, sorpresi dal responso dell'autore di Distretto 13 e 1997: Fuga da New York.

Già in passato, nel corso di un'intervista concessa nel 2013 a Giant Bomb, Carpenter aveva stilato una lista dei suoi videogame preferiti, che includeva BioShock, la serie di Dead Space, The Last of Us e Silent Hill. Nella stessa occasione, Carpenter aveva dichiarato: "Amerei l'idea di lavorare a un videogame originale. Magari l'opportunità si presenterà da sola".

Nel frattempo, sta per uscire una serie televisiva sul videogame, con le prime immagini di Halo svelate nel corso dell'ultimo Game Awards. Secondo quanto svelato recentemente, la serie tv di Halo sarà ambientata in un altro universo rispetto al canone dei videogiochi e dei libri, e racconterà una storia completamente nuova: questa storia si svilupperà all'interno di una timeline alternativa che la produzione ha definito "Silver Timeline".

Nei giorni precedenti, Paramount+ ci aveva offerto un piccolo antipasto della serie TV e dei suoi protagonisti mostrando Pablo Schreier nei panni di Master Chief. La World Premiere ammirata dal palco dei Game Awards fissa per il 2022 la finestra di lancio della nuova Serie TV di Halo che, in Italia, verrà trasmessa da Sky.